De Carreras abandona Ciutadans per la negativa a investir Sánchez

Un dels fundadors de Ciutadans, Francesc de Carreras, s'ha donat de baixa del partit per discrepàncies amb la decisió d'Albert Rivera de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez. De Carreras va anunciar la seva baixa a Ciutadans fa mesos, després que l'Executiva del partit decidís per unanimitat no pactar amb Pedro Sánchez, una mesura que va adoptar la direcció el 18 de febrer passat i es va ratificar el 24 de juny.

D'altra banda, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va instar a treure ara endavant la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, perquè considera que al setembre es complicarà amb la situació de Catalunya. Esteban va expressar que «tant de bo» hi hagi moviments entre PSOE i Podem per acordar la investidura, ja que ara hi ha una oportunitat d'aconseguir una majoria suficient, mentre que al mes de setembre l'escenari «es complicaria bastant».

En un altre ordre de coses, els expresidents del Govern Felipe González i José María Aznar van coincidir en alertar de la falta de consens i de centralitat que afecta la política espanyola per afrontar les reformes «transversals» que necessita el país, dues premisses que, segons van recordar, van marcar els seus governs durant els anys 80 i 90. En aquest punt, van advertir que l'actual inestabilitat pot afectar l'economia i van fer una crida a superar el bloqueig polític per no «espatllar» el que s'ha assolit fins ara.

Malgrat les «baralles» i «discussions» parlamentàries que els van enfrontar en el passat com a rivals polítics, Aznar i González van exhibir bona sintonia durant un diàleg sobre el paper de la innovació tecnològica en el nou marc geopolític, dins del Foro Digitales Summit 2019 a Madrid.

González va assegurar que Espanya ha anat «molt bé» fins ara, però va avisar que cal impedir que s'«espatlli» quelcom que, segons el seu parer, «pot passar» en la situació actual.