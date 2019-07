La Fiscalia demana 118 anys de presó per als tres acusats del cas Arandina

El ministeri fiscal demana penes que sumen en total 118 anys de presó per als tres acusats en l'anomenat cas Arandina, en què es jutjarà tres exjugadors de l'Arandina Club de Futbol acusats d'agredir sexualment una menor de 16 anys. En concret, segons l'escrit de qualificacions provisionals, sol·licita un total de 40 anys de presó per a RCH, 39 anys per CCS, Lucho, i els mateixos per a VRR, Viti, per un delicte contra la llibertat sexual, un altre delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys i dos delictes d'agressió sexual a menor.

L'acusació pública relata en el seu escrit que els tres processats mantenien des de 2017 contactes telefònics i a través de les xarxes socials, principalment WhatsApp, amb una menor de 15 anys a qui havien conegut amb anterioritat, de la qual coneixien la seva edat, i tenien com a objectiu fonamental convèncer-la perquè tingués relacions sexuals amb ells.

Així, explica que el 24 de novembre d'aquell any la menor va acudir al domicili dels tres processats on, després d'una conversa, va ser «obligada» a mantenir relacions sexuals amb tots ells a la sala de la casa per «seguidament ser de nou obligada» per l'acusat RCH a «suportar» una altra relació sexual en un dormitori de l'habitatge.

Per això, el fiscal considera a tots els processats autors d'un delicte contra la llibertat sexual, pel qual sol·licita un any de presó per a cada un d'ells.