El Govern ignora l'amenaça dels EUA de represàlies si Espanya crea una «taxa Google»

El Departament d'Estat dels EUA ha enviat un argumentari a les seves ambaixades a països que estudien crear la «taxa Google», entre ells Espanya, en què els ordena que adverteixin de «represàlies» als governs que facin el pas de forma unilateral. «L'Administració Trump no es quedarà de braços plegats ni tolerarà cap discriminació contra companyies amb seu als EUA», s'estableix en el text.

Segons El Mundo, el Departament que dirigeix Mike Pompeo recorda als seus ambaixadors que el compromís internacional és negociar un nou règim fiscal dins de l'OCDE i que cap Estat membre ha d'actuar pel seu compte. «Si un país es mou fora del procediment en curs a l'OCDE i imposa unilateralment un impost sobre els serveis digitals, els EUA estudiaran seriosament accions de represàlia», amenaça. No detalla les accions de resposta, però en el cas de França -pioner en la «taxa Google»- Washington ha activat ja un procediment d'investigació que pot desembocar en la pujada d'aranzels a productes francesos i altres mesures.

Per part seva, la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va rebutjar que el Govern estigui preocupat per possibles represàlies dels Estas Units per impulsar en l'àmbit estatal un nou impost als serveis digitals i va assegurar que tornarà a portar-lo al Congrés quan torni a constituir l'Executiu.

Montero va assegurar que no han rebut «directament cap tipus de contacte, d'amenaça o d'advertència de ningú» i considera que aquesta possible amenaça «és un terme més periodístic que diplomàtic». «En tot cas, les relacions amb els Estats Units anirien per la via diplomàtica, i això té el seu recorregut i el seu circuit, però no ha estat aquesta la qüestió», va postil·lar Montero, i va recordar en tot cas que, en posar-se en marxa a França una taxa similar, el país nord-americà «va reaccionar traslladant la seva negativa». «De la mateixa manera, entenc que podria comunicar-la o transmetre-la a Espanya», va assenyalar.

En tot cas, la ministra d'Hisenda va destacar que «no és admissible que al segle XXI hi hagi cap país, estat, o força política que via amenaça o coaccions plantegi la seva disconformitat o negativa a fer que es posi en marxa una fiscalitat del segle XXI». En aquest sentit, va afegir que «aquest full de ruta segueix ferm», i en el mateix va incloure tots els canvis fiscals inclosos en el fallit projecte de pressupostos de 2019.