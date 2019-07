Un jutge de Nova York condemna el Chapo Guzmán a cadena perpètua

El narcotraficant mexicà Joaquín el Chapo Guzmán va ser condemnat a cadena perpètua, més 30 anys addicionals, per un jutge federal de Nova York, la qual cosa posa fi a aquest llarg procés judicial, que va començar amb el seu arrest a Mèxic el 2016 i la seva posterior extradició als EUA. El Chapo, de 62 anys, ja havia estat declarat culpable el passat mes de febrer per un jurat dels 10 càrrecs que va afrontar, inclosa la participació en una activitat criminal continuada i els càrrecs de tràfic de drogues, entre d'altres.

El jutge Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, va acceptar així el que demanava la Fiscalia i va condemnar amb entre una i vuit cadenes perpètues el Chapo, com marca la llei, per mantenir de forma continuada una organització criminal, a més de 30 anys per l'ús d'armes de forma violenta, i hi va afegir 240 mesos per blanqueig de diners.

El Chapo va poder parlar davant el tribunal abans de dirigir-se, durant la resta de la seva vida, a la presó i va assenyalar que ell esperava, quan el 2017 va ser extradit, que la seva fama no seria un «factor determinant per administrar justícia», però no obstant això considera que al final «no ha estat així».

El Chapo, que ha estat en una presó federal a Manhattan considerada una de les més segures dels EUA, va afrontar un procés judicial de tres mesos en el qual es va escoltar 56 testimonis, entre ells antics socis i empleats, i després de sis dies de deliberacions el jurat el va trobar culpable el passat 12 de febrer. Ara, després d'arribar extradit fa 30 mesos, passarà la resta de la seva vida en una presó dels Estats Units.

El líder del càrtel de Sinaloa va titllar els Estats Units de «corruptes», mentre que la seva defensa va considerar que el seu judici va ser un «espectacle» i va explicar que planeja recórrer la decisió que ha pres el jutge. Sobre el seu empresonament aquests 30 mesos, el famós narcotraficant va assegurar que «ha estat una tortura física i mental, la situació més inhumana que he viscut en tota la meva vida».