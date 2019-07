L'OMS declara el brot d'Ebola al Congo com una emergència de salut internacional

El Comitè d'Emergència de l'Organització Mundial per a la Salut (OMS) va anunciar la seva decisió de declarar el brot d'Ebola a República Democràtica del Congo (RDC) com una emergència de salut pública internacional. L'organisme, que va celebrar ahir una reunió d'emergència arran del cas detectat recentment a la ciutat de Goma, de dos milions d'habitants i situada a prop de la frontera amb Uganda, va emetre a més una sèrie de recomanacions. El comitè va assenyalar després de la seva decisió que demanarà al director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que procedeixi a emetre una declaració formal d'emergència internacional. «Si bé no hi ha proves encara d'una transmissió local de l'Ebola a Goma, RDC o Uganda, aquests esdeveniments representen una preocupant expansió geogràfica del virus», va afirmar Tedros.

Així mateix, va destacar que l'organització «no recomana cap restricció en els viatges i el comerç, la qual cosa més que aturar l'ebola podria danyar la lluita contra el virus». «Aquestes restriccions forcen la gent a fer servir passos fronterers informals i no vigilats, cosa que incrementa el potencial d'expansió de la malaltia», va explicar Tedros.Segons les últimes dades del Ministeri de Salut congolès, fins a la data s'han detectat un total de 2.512 casos -2.418 confirmats i 94 probables-- i 1.676 morts a causa del brot. Les autoritats van confirmar el diumenge el primer cas a la ciutat de Goma