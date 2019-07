Sánchez confirma el seu veto a Iglesias per la seva posició sobre Catalunya

El president en funcions, Pedro Sánchez, ha confirmat el seu veto a l'entrada de Pablo Iglesias al Govern i l'ha advertit que si la investidura resulta fallida perquè Unides Podem vota no o s'absté, no li tornarà a oferir un Executiu de coalició amb l'entrada de membres d'aquest partit.

"Després no hi haurà cap oferta", ha sentenciat Sánchez en una entrevista a la Sexta en què ha defensat una vegada i una altra que "no es donen les condicions" perquè el líder d'Unides Podem sigui membre de l'Executiu, però sí perquè membres "qualificats" d'aquest partit es facin càrrec de ministeris.

Després d'admetre que "el principal escull" per a l'acord és l'entrada d'Iglesias ha insistit a defensar la seva negativa a aquesta condició per les importants "divergències" entre els dos, sobretot en les qüestions d'Estat, i concretament Catalunya.

Raó per la qual, ha dit, no es pot "permetre el luxe de tenir un vicepresident" que, "per lleialtat", l'únic que faci davant d'una crisi en aquest assumpte sigui "mirar a una altra banda".

Encara que sí ha citat en aquesta resposta la vicepresidència, Sánchez ha refusat de nou confirmar si Iglesias li va reclamar aquest lloc a l'Executiu.

Ha assegurat que la seva oferta de "Govern de coalició" -és la primera vegada que se l'escolta parlar d'aquesta fórmula- no perdurarà si la investidura resulta fallida.

"Qualsevol formulació" posterior "no passarà ja més per una coalició", ha assenyalat en aquest sentit el candidat socialista.

En qualsevol cas ha confirmat que citarà tant a Iglesias com als líders de PP, Pablo Casado, i Cs, Albert Rivera, perquè pensa seguir apel·lant "a la responsabilitat de tots" perquè permetin que "almenys governi la llista més votada" i perquè el país no es bloquegi.

A més s'ha dirigit als partits de Casado i Rivera, que tants "cops al pit" es donen acusant-lo de pactar amb els independentistes, per recordar-los que si precisament ells s'abstenen el vot dels separatistes seria "zero, no tindria valor ".

"No estic demanant que m'aplaudeixin, l'únic que s'abstinguin per Espanya, aquest país que diuen estimar tant", ha afegit.

El president del Govern en funcions s'ha mostrat convençut que si la ciutadania "es veu abocada, pel bloqueig" dels altres, a unes noves eleccions, hi tornarà a participar.

Sánchez, que ha vist durant l'entrevista com l'única diputada autonòmica de Podem a La Rioja, Raquel Romero, ha tombat la investidura de la candidata socialista Concha Andreu, ha lamentat que pugui passar el mateix en la seva investidura de la setmana que ve.

I ha recalcat que Unides Podem segueix sent per a ell el "soci preferent", a més de posar en valor aquelles qüestions en què coincideix amb Iglesias, com les polítiques socials, però ha insistit en les "diferències substancials" que per a ell fan impossible que el líder de la formació estatge estigui en el seu Gabinet.

Per això, després de defensar un cop més que davant qüestions com Catalunya necessita un Govern "cohesionat", ha lamentat que Iglesias parli de "presos polítics" o defensi l'autodeterminació.

I ha insistit que es requereix un govern amb "un vicepresident que digui que aquest país té un Estat social i democràtic de dret, que el poder judicial és independent del poder executiu i que digui que no es empresona a ningú per les seves idees".

Segons la seva opinió, un Govern en el qual hi hagués Iglesias "no funcionaria" i fins i tot "estaria paralitzat per les pròpies contradiccions internes d'aquest govern".

Pedro Sánchez ha advertit en aquesta entrevista que el vot de Unides Podem serà "vergonyant" tant si rebutja la investidura com si s'absté, perquè suposarà que el partit d'Esglésies, de nou, evita un Govern socialista a Espanya com va fer el 2016.

I per altra banda s'ha referit a la crida a la centralitat que van fer ahir els expresidents José María Aznar i Felipe González.

A Aznar li ha replicat que "va utilitzar el terrorisme com a arma electoral" i ha arribat a dir que el PSOE no és constitucionalista, de manera que no veu aquí centralitat, i li ha demanat que demostri tenir-la recomanant Pau Casado l'abstenció.

I de González li agradaria que d'acord amb el que va defensar el 2016 -quan apostava per l'abstenció del PSOE- demani ara que s'abstinguin PP i Ciutadans.