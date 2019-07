El 70% de les bases de Podem avala la petició de ministres per investir Sánchez

Unides Podem va comunicar que el 70 per cent de les persones inscrites que han participat en la consulta realitzada en els últims dies han preferit l'opció d'un govern de coalició integral (programa i equips) sense vetos, és a dir, amb la presència del seu líder, Pablo Iglesias, dins del Govern. En total, a la consulta hi han participat 138.488 persones, de les quals un 70 per cent s'han pronunciat a favor d'aquest govern de coalició que ha d'incloure en el mateix Iglesias.

En aquest sentit, el president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, va destacar que «no es donen les condicions» perquè el líder d'Unides Podem sigui membre d'un executiu de coalició entre els dos partits. Principalment, va explicar, perquè necessitarà un vicepresident «que defensi la democràcia espanyola» i no digui que els acusats de promoure la independència de Catalunya són «presos polítics», com ha dit Iglesias «en públic i en privat».

Segons el parer de Sánchez, quan el Tribunal Suprem emeti la seva sentència sobre el Procés, Espanya encararà «una de les majors crisis» que viurà en democràcia, i per afrontar-la necessitarà «un Govern amb les idees clares i cohesionat». Segons va explicar, no es pot «permetre el luxe» de tenir un vicepresident que, «per lleialtat miri cap a una altra banda» o mantingui silenci, ni un govern que es «paralitzi» per discrepàncies de fons.

En una entrevista a La Sexta, Sánchez va carregar durament contra Iglesias i va dir tenir «claríssim» que la seva exigència de seure al Consell de Ministres és el «principal escull» per a un acord de govern. A més, li va advertir que la seva oferta d'un executiu de coalició amb membres d'Unides Podem expira la setmana que ve, amb la votació per a la seva investidura.

El responsable del Comitè Negociador de Pactes de Podem, Pablo Echenique, va respondre al president del Govern en funcions que «és obvi que vetar Pablo Iglesias és vetar-nos a tots». «És vetar Unides Podem, tots els seus dirigents i els seus 3,7 milions de votants. Igual que vetar Pedro Sánchez seria exactament el mateix que vetar el PSOE», va explicar. «Pedro Sánchez veta Unides Podem. Aquest és el titular real», va afegir.

Per part seva, JxCat i ERC segueixen pendents de si finalment el PSOE i Unides Podem arriben a un acord de legislatura per acabar de decidir quin serà el sentit del seu vot la setmana que ve a la investidura de Pedro Sánchez. A les últimes setmanes, ERC ha anat llançant missatges en el sentit que no torpedinaran una eventual investidura de Sánchez, mentre que en el si de JxCat s'ha obert un intens debat intern sobre si s'ha de facilitar o no que el líder del PSOE segueixi a la Moncloa.

ERC reunirà avui al matí la seva cúpula per acabar de concretar el seu posicionament de cara al debat d'investidura de la setmana que ve. Fonts republicanes van explicar que el vot d'ERC a Sánchez es mou ara mateix entre el «no» i l'abstenció, si bé tota l'atenció se centra en com es resol el pols negociador entre el PSOE i Unides Podem.

A JxCat també segueixen pendents de com acabin les negociacions entre el PSOE i Unides Podem, ja que un «no» dels de Pablo Iglesias portaria amb tota seguretat els postconvergents a votar també en contra de la investidura de Sánchez.