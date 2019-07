Almenys 33 morts i una trentena de ferits en un incendi provocat en uns estudis d'animació al Japó

Uns estudis d'animació del Japó van viure una tragèdia per l'incendi que va provocar un home que va arribar al lloc amb la intenció clara de desencadenar un foc que es va estendre ràpidament i va causar almenys 33 morts i desenes de ferits. Els estudis, Kyoto Animation, es troben a la ciutat de Kyoto, en un edifici de tres pisos que va ser consumit ràpidament per les flames que va iniciar el sospitós, que està detingut, amb un líquid inflamable, possiblement gasolina. Es tracta de l'incendi provocat més greu en dècades, ja que a més dels 33 morts hi ha prop d'una trentena de ferits, alguns en estat greu. En el moment del sinistre hi havia unes setanta persones dins de l'edifici.

Les diferents dades sorgides després de l'incendi apunten a la possibilitat que el presumpte responsable hagués acumulat vells rancors perquè suposadament els estudis li van copiar una idea i hagués decidir presentar-se al lloc per desencadenar la tragèdia.

Una veïna va explicar que el presumpte responsable, no identificat però de 41 anys, segons la policia, va patir cremades als braços i a les cames, i quan estava custodiat per la policia deia que els estudis li havien «copiat» alguna cosa, i per això va actuar així. Fonts policials van assenyalar que el sospitós, que porta un tatuatge a l'abdomen, ha admès la seva culpabilitat en els fets.

Un responsable de la companyia va assenyalar que l'empresa havia rebut nombroses amenaces que no va identificar llançades contra un o diversos empleats des de fa un parell d'anys, i havien decidit posar el cas en mans dels advocats.

El foc va començar cap a dos quarts d'onze del matí, hora local, i no va quedar extingit fins a cinc hores després. Les imatges de la televisió van mostrar les flames sortint per una de les finestres, i el fum estenent-se per les altres i brollant del terrat.

Un dels testimonis va explicar que va poder veure diverses persones «plenes de sang» i que havien patit cremades «a tot el seu cos».

El presumpte responsable va ser detingut al lloc i traslladat a un hospital, i s'espera que en les properes hores sigui interrogat. En imatges aparegudes a les xarxes socials se'l veia estirat a terra al lloc dels fets, amb cremades a les cames i custodiat per la policia.

Kyoto Animation, amb uns 160 empleats, va ser creada el 1981 i produeix pel·lícules de cinema i programes d'anime per a la televisió.