Denuncien a un laboratori per subministrar un regenerador capil·lar a quatre nadons en comptes d'omeprazol

Els pares de quatre nens han denunciat a un laboratori, a empreses importadores i distribuïdores de medicaments ja dues farmàcies per fabricar, distribuir i vendre un producte amb regenerador capil·lar que se'ls va subministrar per error als seus nadons menors d'un any, en lloc de la fórmula amb omeprazol prescrita per al reflux que patien.

La denúncia penal s'ha presentat per presumptes delictes contra la salut pública i de lesions, i s'està a l'espera que es reparteixi al jutjat d'instrucció que correspongui.

Els quatre menors els pares han presentat la denúncia tenien menys d'un any quan es va produir aquest succés -el primer d'ells el passat mes d'abril-, però un informe del departament de farmacovigilància de la Conselleria de Sanitat de Cantàbria , on van passar els fets, recull que s'han notificat 10 casos.

Aparició de borrissol facial

Els nens van ser diagnosticats de reflux gastroesofàgic en un centre de salut de Cantàbria, on els van prescriure una fórmula magistral elaborada amb omeprazol, que van ingerir durant diversos dies. Aquest preparat que es va subministrar als menors va ser elaborat en dues farmàcies.

Els pares es van alertar per l'aparició de borrissol en els menors, sobretot a la zona facial, i des del centre de salut es va donar comunicació al Servei de Farmacovigilància de Cantàbria. La reacció adversa es va notificar a l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris el passat 12 de juny, que va ordenar la retirada del producte del mercat.

Com a mesures cautelars, es va decidir retirar del mercat totes les unitats distribuïdes del lot afectat i que les comunitats autònomes realitzessin un seguiment.

La denúncia penal incideix que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris no ha comunicat a dia d'avui el resultat de les investigacions, "mantenint a els progenitors totalment al marge de les actuacions que s'han dut a terme ".

Aquesta denúncia va acompanyada de diversa documentació, com l'informe d'una pediatra en el qual consta que la causa de l'aparició del borrissol en un dels menors es deu al fet que el producte que se li va subministrar contenia minoxidil en lloc del omeprazol prescrit.

Segons la informació proporcionada per la pediatre, i que consta a la denúncia, el minoxidil és un vasodilatador emprat com regenerardor capil·lar.

La denúncia també demana que se citi a l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitari ia la Conselleria de Sanitat de Cantàbria com a possibles responsables civils subsidiaris, en tractar-se d'organismes "encarregats de vetllar pel compliment de la normativa reguladora de l'expedició de medicaments".