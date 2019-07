Dimiteix un regidor del PP a Granada per tenir 265 plantes de marihuana

El que va ser candidat del PP a l'Ajuntament d'El Valle (Granada) i actual primer tinent d'alcalde, Manuel Palma, va presentar la seva dimissió després de fer-se públic que està sent investigat per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric després que fa uns dies fos detingut al costat d'una altra persona per tenir 265 plantes de marihuana en un habitatge de Padul. El fins ara regidor del PP de Participació, Voluntariat, Joventut i Esport ha deixat la seva acta arran d'aquest assumpte.

A l'operació policial que va afectar aquest regidor van ser detinguts ell i una segona persona per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric a causa de que les plantacions, distribuïdes en dues estances de l'habitatge estaven connectades de manera fraudulenta a la llum sense passar per un comptador.