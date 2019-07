La família de Yeremi demanarà que es reobri l'expedient de la seva desaparició

La família del petit Yeremi Vargas, que va desaparèixer l'any 2007 quan jugava al costat de casa seva a la localitat de Vecindario (Gran Canària), sol·licitarà que es reobri el procediment en entendre que hi ha diligències que no es van practicar. Aquesta sol·licitud de reobertura del procediment es durà a terme després que la família contactés amb l'advocat Marcos García Montes, que va oferiruna roda de premsa al costat dels parents del petit, entre ells la seva mare Ithaisa Suárez. La mare li ha dedicat una carta al seu fill on li promet que dedicarà «cada segon a fer justícia».