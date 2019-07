Podem impedeix la investidura de nou a La Rioja

El vot contrari de la diputada autonòmica de Podem Raquel Romero va tombar per segona vegada la investidura de la candidata socialista Concha Andreu com a presidenta de La Rioja. Com en la votació que es va registrar dimarts passat, a la primera sessió d'investidura, els vots a favor d'Andreu van ser 16, els del PSOE i la diputada Henar Moreno, d'Izquierda Unida, amb qui es té un acord programàtic. Per contra, els «nos» van ser els del Partit Popular i Ciutadans, a més del de Raquel Romero -que va ser escridassada pel públic en emetre el seu vot-, sumant així 16 escons més.