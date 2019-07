El Parlament britànic no podrà ser suspès per forçar un Brexit dur

Els diputats britànics van aprovar una clàusula destinada a impedir la suspensió del Parlament per forçar un Brexit sense acord el 31 d'octubre si llavors el Regne Unit no té un pacte amb la Unió Europea (UE). La mesura va ser proposada pel diputat laborista Hilary Benn davant la possibilitat que el proper primer ministre, que s'espera sigui l'extitular d'Exteriors Boris Johnson, decideixi suspendre les sessions de la Cambra dels Comuns per evitar alguna maniobra dels parlamentaris que pugui frenar un Brexit dur. La cambra baixa va votar amb una majoria de 41 vots -315 a favor i 274 en contra- a favor de l'esmena de Benn.

Johnson, antic alcalde de Londres, no va voler descartar la suspensió del Parlament, tot i que el seu rival, l'actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, sí que ho va fer. Dimarts que ve es coneixerà el successor de la primera ministra britànica, Theresa May, i tot indica que serà Johnson, després que els 160.000 afiliats al Partit Conservador hagin votat en els últims dies en el procés intern d'elecció. May va dimitir com a líder conservadora el passat 7 de juny en no aconseguir que el Parlament aprovés l'acord del Brexit que havia negociat amb la UE. No obstant això, la dirigent conservadora segueix com a cap del Govern fins a dimecres que ve, quan es produirà el traspàs de poder.

La data de retirada del Regne Unit del bloc europeu està fixada per al 31 d'octubre i Johnson ja ha advertit que té tota la intenció de sortir de la UE sense acord si llavors no es trenca l'actual bloqueig del Brexit. En els últims mesos, els diputats han votat en diferents esmenes en contra d'una sortida sense acord de la Unió Europea.

Per part seva, el negociador del Brexit de la Unió Europea (UE), Michel Barnier, va advertir al Regne Unit que haurà de «fer front a conseqüències» si decideix sortir finalment del bloc europeu sense acord el proper 31 d'octubre. Barnier va afirmar que el pacte negociat entre Londres i Brussel·les, rebutjat tres vegades per la Cambra dels Comuns, és «l'única manera de sortir de la UE d'una forma ordenada». A més, el negociador comunitari va insistir que May i els seus ministres «en cap moment» li van dir durant les negociacions que el Regne Unit podria optar per un Brexit sense cap pacte.



La manca d'acord, un risc

En tot cas, el Regne Unit s'enfronta a la possibilitat d'entrar en una recessió el 2020 que crearia un forat de 33.400 milions d'euros a les arques públiques durant quatre anys seguits si finalment decideix abandonar la Unió Europea sense arribar a un acord amb els 27. Així ho va constatar l'Oficina per a la Responsabilitat del Pressupost britànica (OBR), l'organisme encarregat de dur a terme els pronòstics sobre el desenvolupament econòmic del país i autor d'un informe que ha pretès estudiar el possible impacte d'una sortida no negociada que faria que el deute nacional superés el 2024 la barrera dels dos bilions per primera vegada a la història.