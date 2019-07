Sánchez obre la porta a l'entrada al govern de coalició de membres de Podem excepte Iglesias

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha obert la porta a la possibilitat d'incorporar al seu executiu membres de la direcció de Podem que no siguin el líder de la formació, Pablo Iglesias. Ho ha avançat la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, i després la portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celaá, que ha afirmat que és "una ofert molt raonable" que permetria "una entrada a persones representatives (de Podem) amb coneixements tècnics". Segons Celaá, Sánchez accepta "un govern de coalició, que és el que Podem demanava". Per contra, Celaá ha insistit en el veto a Pablo Iglesias perquè "les mirades i models de país" de cada formació "són diferents" i "no és el mateix que es produeix dins del govern una discrepància amb membres d'una altra força política que amb el líder d'aquesta força política".

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres Celaá ha insistit que el PSOE ha cedit en els seus plantejaments, i ha passat de pretendre un govern de "coordinació" a un de "coalició" amb presència de membres de les dues forces polítiques.

L'oferta d'entrada de Podem al govern espanyol, però, no inclou Pablo Iglesias. Celaá ha insistit que Iglesias hauria de fer un pas enrere en la seva pretensió de ser al govern. "No crec que per una persona se sacrifiqui l'interès general la setmana que ve", ha dit.



"Una oferta molt raonable"

En aquest sentit Celaá ha recordat que el veto se cenyeix exclusivament a la presència d'Iglesias a l'executiu" perquè no es donen les condicions polítiques ni funcionals", i "tota la resta és una escenari obert". "Aquesta és l'oferta del president del govern, i és una oferta molt raonable", ha dit.

Celaá no ha volgut parlar de noms concrets d'altres membres de la direcció de Podem, malgrat que els periodistes han preguntat explícitament per la possible entrada de la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero.



Nova ronda de contactes

Paral·lelament, el president espanyol posarà en marxa una nova ronda de contactes en les pròximes hores per provar d'acostar posicions de cara a la investidura que es començarà a debatre dilluns a les 12 del matí.

El límit per assolir un acord és el dijous 25 de juliol, quan es produirà la segona votació on el candidat ha d'obtenir més vots a favor que en contra per resultar elegit. Si no resulta investit encara es podria fer un nou intent al mes de setembre que si no prosperés provocaria unes noves eleccions el 10 de novembre.