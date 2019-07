Holanda, un 10% responsable del genocidi de 350 persones a Srebrenica

Després d'anys de batalla judicial entre Les Mares de Srebrenica i l'Estat holandès, el Tribunal Suprem d'aquest país va dictaminar que La Haia -que va enviar els seus cascos blaus per protegir l'enclavament- només és responsable en un 10% de la mort de 350 homes musulmans durant el genocidi de juliol de 1995.

L'alt tribunal holandès va considerar que no es pot culpar l'Estat de ser, en part, responsable de tot el genocidi de Srebrenica -que va causar la mort de més de 8.000 homes musulmans- perquè els cascos blaus de la base de Dutchbat no podien evitar la caiguda d'aquest enclavament en mans de les forces serbobosnianes. No obstant això, les forces holandeses sí haurien d'haver ofert als 350 homes musulmans bosnians (d'un grup de més de 5.000 persones) que van recórrer a la seva base «l'oportunitat de refugiar-se» dins del complex, en lloc de forçar-los a marxar cap als autobusos que transportaven els evacuats sota responsabilitat de Nacions Unides.

Segons va detallar el portaveu del Tribunal Suprem holandès, Toon Heisterkamp, una de les raons per calcular aquest 10% és que els refugiats que s'estaven quedant en el complex «serien descoberts pels serbobosnians quan inspeccionessin la base i els haguessin deportat igualment, perquè les possibilitats que la comunitat internacional ho pogués evitar eren molt petites».

En un altre ordre de coses, el primer ministre de Kosovo, Ramush Haradinaj, va presentar a Pristina la seva dimissió després d'haver estat citat pel Tribunal Especial de crims de guerra a Kosovo com a sospitós. La Justícia de Sèrbia l'acusa de crims suposadament comesos com a líder de la guerrilla UCK contra la població civil serbo-kosovar durant la guerra de Kosovo (1998/1999).

«Ara és responsabilitat del president començar les consultes per a noves eleccions. Tornaré a presentar-me per demanar confiança al poble. No estic acusat, però seré interrogat», va explicar Haradinaj, que va assumir la direcció del Govern el 2017.