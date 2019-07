L'Iran assegura haver capturat un petrolier britànic a l'estret d'Ormuz

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va assegurar haver capturat un petroler britànic a l'estret d'Ormuz per una presumpta violació del Dret Internacional que no va precisar, en el marc de l'escalada de tensió entre els dos països i, en general, a la regió. Es tracta de l' Stena Impero, que va ser capturat «a petició de l'Organització Marítima i de Ports de Hormozgan quan travessava l'estret d'Ormuz per no respectar les normes marítimes del Dret Internacional», segons un comunicat de la Guàrdia Revolucionària.

Stena Bulk i Northern Marina Management, propietària i gestora de l' Stena Impero, van confirmar que el vaixell britànic va ser interceptat per «petits vaixells i un helicòpter» mentre navegava per aigües internacionals a l'estret d'Ormuz. «Som incapaços de contactar amb l'embarcació, que ara mateix es dirigeix cap a l'Iran», van explicar en un comunicat.

Les empreses van detallar que a l' Stena Impero viatgen 23 tripulants. «No s'ha informat sobre ferits», van assegurar, destacant que la seguretat de les persones a bord és la seva «principal preocupació». A més, van explicar que estan en «estret contacte» amb les autoritats britàniques. Un portaveu del Ministeri de Defensa del Regne Unit va confirmar que el Govern estava buscant informació sobre l'incident a Ormuz.

De moment, es desconeix si aquest incident està relacionat amb el de dijous, quan la Guàrdia Revolucionària va informar que havia interceptat un petrolier estranger al golf Pèrsic per presumpte contraban de combustible.

Per altra banda, el viceministre iranià d'Afers Estrangers, Seyed Abbas Araghchi, va assegurar que la República Islàmica no ha perdut cap dels drons que té en servei, alhora que va suggerir que l'aeronau que el president nord-americà, Donald Trump, afirma que va ser abatuda a l'estret d'Ormuz podria ser un avió sense pilot nord-americà.

Seyed Abbas Araghchi va respondre així a la declaració del mandatari nord-americà, que dijous va assegurar que els Estats Units havien «destruït» un dron iranià quan es va aproximar a uns 900 metres del portaaeronaus nord-americà USS Boxer a l'estret d'Ormuz. Trump va afirmar que es va tractar d'una «acció defensiva» que es va produir perquè els iranians van ignorar les reiterades ordres perquè l'aeronau es retirés de la zona.

El president dels Estats Units va reiterar ahir a la tarda que l'Exèrcit nord-americà va abatre dijous un dron iranià a l'estret d'Ormuz i va advertir el règim de Teheran que «no faci res estúpid, pel seu bé»."El enderroquem", ha dit el mandatari, després que les autoritats iranianes hagin negat perdre un dron a la zona i hagin publicat les gravacions preses per l'aparell a la zona per recolzar les seves afirmacions.