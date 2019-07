Un terrorista suïcida mata almenys nou persones prop de la universitat de Kabul

Un terrorista suïcida que viatjava en un vehicle carregat d'explosius i fugia de la Policia, que l'havia identificat, va perpetrar un atemptat prop de la universitat de Kabul, que va causar almenys 9 morts i 33 ferits. «La informació inicial mostra que l'objectiu de l'atac no era la universitat. El vehicle estava sent perseguit per la policia i l'atacant es va veure obligat a detonar-lo a la carretera», va afirmar el portaveu de la Policia de la capital, Firdaws Faramarz. Segons el portaveu, «està clar que es tractava d'un atacant suïcida» i si no hagués estat per la pressió de les forces de seguretat, que van evitar que l'insurgent arribés a l'objectiu del seu atac, aquest «podria haver estat més mortífer». «Estem encara investigant qui pot estar darrere de l'atac i quin era el seu objectiu», va detallar Faramarz. De moment cap grup insurgent ha reivindicat l'autoria de l'atemptat.