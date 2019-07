Troben deu cadàvers en una finca de l'estat mexicà de Jalisco

Un mínim de deu cadàvers i nou bosses amb restes humanes van ser trobats en una finca de la població de Tonalá, a l'occidental estat mexicà de Jalisco, va informar l'Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Els cossos i les bosses que estaven dins d'un casalot corresponen a set homes i tres dones que fins al moment no han estat identificats. Ricardo Franco, portaveu de la Fiscalia de Jalisco, va assenyalar que també van ser localitzades nou bosses amb restes humanes, de manera que la xifra de cossos trobats podria augmentar una vegada que siguin processats per pèrits del Servei Mèdic Forense. Va detallar que la casa va ser trobada dissabte passat durant un ronda de vigilància d'una patrulla de la Policia Federal per la zona de Tonalá. Els policies van identificar i detenir un home que custodiava l'entrada de l'habitatge amb una arma a l'espatlla.