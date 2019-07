Londres avisa l'Iran que ha triat «un camí perillós» capturant un petrolier

La tensió diplomàtica entre el Regne Unit i l'Iran es va agreujar ahir arran de la captura d'un petrolier britànic a l'estret d'Ormuz, que Londres va qualificar de «preocupant», «il·legal» i «desestabilitzadora», així com va advertir que Teheran ha triat «un camí perillós». El petrolier amb bandera britànica Stena Impero, amb 23 tripulants, va ser capturat divendres a la tarda a Ormuz per guàrdies revolucionaris iranians, setmanes després que una embarcació iraniana -el Grace 1-, que pel que sembla portava cru a Síria en violació de les sancions de la Unió Europea (UE) contra aquest país, fos retingut a Gibraltar. Les autoritats iranianes acusen l'Stena Impero de no respectar les normes de navegació, quelcom que la seva naviliera -Stena Bulk- rebutja.

El Regne Unit va demanar als vaixells amb bandera britànica que evitin navegar per l'estret d'Ormuz durant un «període provisional» per tal de rebaixar la tensió a la zona. El ministre britànic d'Exteriors, Jeremy Hunt, va explicar que havia parlat amb el seu homòleg iranià, Mohammad Javad Zarif, per expressar la seva «gran decepció» per aquesta situació i fer-li saber que els vaixells que naveguin amb bandera britànica seran protegits.

A més, el ministeri d'Exteriors va convocar l'encarregat de negocis de l'Iran a Londres, Mohsen Omidzamani, com a part dels esforços diplomàtics del Regne Unit per defensar els seus interessos.

A Teheran, l'Organització de Ports i Navegació de la província iraniana de Hormozgan va informar que el petrolier britànic va ser capturat divendres després de xocar amb un vaixell de pesca i es troba al port de Bandar Abbas. Un altre petrolier, el Mesdar, de bandera liberiana, va ser abordat per guàrdies armats iranians, però va aconseguir després posar-se en contacte amb l'operador i va continuar amb el seu viatge per Ormuz.

La naviliera Norbulk Shipping UK, amb seu a Glasgow (Escòcia), va comunicar divendres a la nit que va poder restablir el contacte amb el vaixell i que tota la tripulació està bé.