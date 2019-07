Mor el fiscal que va encapçalar la campanya Mans Netes contra la corrupció a Itàlia

L'exfiscal Francesco Saverio Borrelli, encarregat de guiar les investigacions sobre una enorme xarxa de corrupció que va commocionar Itàlia a la dècada dels 90, va morir ahir als 89 anys. Des de fa temps estava ingressat en un centre de l'Institut Nacional de Tumors de Milà (nord), on va perdre la vida. L'actual fiscal en cap de Milà, Francesco Greco, el va recordar com un magistrat que «va fer història» a Itàlia, mentre que el president de la Comissió Antimafia, Nicola Morra, el va posar com a exemple de «la justícia que no es deixa condicionar pel poder polític».

Borrelli és recordat per haver estat al capdavant de la Fiscalia milanesa i dirigir l'equip d'investigadors que, amb Antonio Di Pietro al capdavant i com a símbol, van dur a terme l'operació Mans Netes (1992-1999), descobrint un veritable sistema corrupte entre la política i el món empresarial. Un escàndol conegut com a Tangentopoli (la ciutat de les comissions il·legals) que va arrasar la vida pública italiana als noranta i va acabar liquidant la classe política que va governar el país des de la postguerra, la Democràcia Cristiana i el Partit Socialista. Mans Netes es va iniciar formalment el 17 de febrer de 1992 amb la detenció d'un polític de segona fila.