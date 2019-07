El PSOE qualifica el pas enrere d'Iglesias d'«oportunitat que tots estàvem esperant»

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, es va mostrar convençuda que el seu partit arribarà a un acord amb Unides Podem de cara a la investidura de Pedro Sánchez després del pas enrere de Pablo Iglesias. Lastra va qualificar d'«oportunitat que tots estàvem esperant» la situació que es va obrir divendres després que Iglesias anunciés que per facilitar l'acord entre les esquerres renunciava a entrar al Consell de Ministres.

«Estem convençuts que arribarem a un acord que doni resposta als milions de persones que el 28 d'abril van votar per un govern de progrés». Amb tot, va afegir que encara cal parlar del programa, quelcom en el que treballaran en les properes hores «amb discreció i lleialtat».

La número dos del PSOE va assenyalar que la postura del seu partit es manté, però que estan disposats a parlar de programa, de reformes i «de la participació de Podem al Govern». De cara als possibles acords, va explicar que existeix l'experiència prèvia de 12 mesos de Govern i del pacte pressupostari «que no va tirar endavant per la dreta i l'independentisme».

En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va avisar Sánchez que «se li han acabat les excuses» després que el líder de Podem hagi fet un pas enrere i li va demanar que tanqui en els propers dies un «acord progressista» que permeti fer les «polítiques socials que no poden esperar». Colau va elogiar la decisió d'Iglesias tot afirmant que «és un gran gest que estic convençuda que mai cap dirigent socialista hauria fet. Ha estat una falta de respecte que Pedro Sánchez digués al líder d'Unides Podem que s'havia d'apartar».

Colau va destacar que Iglesias no tenia cap obligació de fer aquest pas, però que «s'ha apartat perquè el PSOE no tingui excuses». Colau va assenyalar que el líder de Podem ha estat «molt a l'alçada del moment crític» i que ha demostrat que la voluntat de Podem és arribar a «un acord d'esquerres». L'alcaldessa va lamentar que el PSOE i Pedro Sánchez hagin estat «buscant excuses; primer era el tema de Catalunya; després, la consulta i Pablo Iglesias». Per això va demanar als socialistes que deixin ara les «excuses» i que estiguin també «a l'alçada del moment» per obrir «una nova etapa de diàleg, estabilitat i polítiques socials».

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va afirmar que la «investidura incerta» de Pedro Sánchez podria tancar-se «de mala manera» i considera que el possible acord entre PSOE i Unides Podem és una «simulació de novetat», ja que tots dos partits «porten pactant tot el mes» en governs de diputacions i comunitats autònomes.

Per a Casado, el que ha passat «en les últimes hores» es tracta d'una «simulació de novetat» perquè PSOE i Unides Podem facin «el previsible» i que els socialistes «puguin pactar amb qui porta pactant tot el mes, i pugui arribar a un acord de govern a escala nacional amb Podem, com hi ha arribat a deu diputacions i a set comunitats autònomes, algunes ja signades i altres en tràmit».

Finalment, la portaveu de l'Executiva de Ciutadans, Inés Arrimadas, va donar per fet que el PSOE i Unides Podem arribaran a un acord i que la negociació entre les dues formacions només és una «telenovela de la butaca d'estiu», que acabarà amb un pacte de Govern.Així ho ha assenyalat Acostades durant la seva intervenció a Santander al Campus Jove d'Estiu de Ciutadans, on ha carregat contra el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de donar privilegis territorials i pactar amb Podem a través del que ha anomenat "el culebrot de la butaca de l'estiu".