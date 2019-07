El Vaticà analitza les restes de dues osseres per buscar els cossos de dues princeses

El Vaticà ha començat a analitzar les restes de dues osseres del seu cementiri alemany per buscar els cadàvers de dues princeses que no van ser trobats a les seves tombes, obertes per buscar una nena desapareguda fa 36 anys, Emanuela Orlandi. Les tasques van començar al cementiri teutònic, situat dins de les muralles vaticanes i concretament es van analitzar les restes de dues osseres, va explicar el portaveu interí de la Santa Seu, Alessandro Gisotti.

Les osseres són a prop de les tombes en què es creia que estaven enterrades la princesa Sofia von Hohenlohe, morta el 1836, i l'adjacent, de la princesa Carlota Federica de Mecklenburg, que va morir el 1840. Tots dos sarcòfags van ser oberts i trobats buits, el passat 11 de juliol en les operacions de recerca d'Emanuela Orlandi, la jove de 15 anys filla d'un empleat de la Santa Seu desapareguda el 1983 i el cadàver de la qual una carta anònima indicava que es trobava allà.

No obstant això, en obrir-los, van ser trobats totalment buits i per això s'està ara buscant les dues princeses, perquè es creu que van poder ser canviades de lloc en unes obres posteriors a la seva sepultura.

Per buscar-les, el professor forense Giovanni Arcudi i el seu equip, en presència d'un pèrit de la família Orlandi, van procedir a analitzar les restes de les dues osseres, encara que de moment «no és possible preveure» la durada dels estudis, segons va assegurar el portaveu del Vaticà.