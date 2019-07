Dues ONGs envien al Mediterrani central un nou vaixell humanitari

Set mesos després d'haver hagut d'aturar per pressions polítiques, especialment d'Itàlia, les activitats de l'Aquarius, el vaixell humanitari que va salvar de morir ofegades 30.000 persones, les ONGs SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres (MSF) van declarar «imperatiu» tornar al mar i van anunciar l'inici d'activitats a la mateixa zona amb el noruec Ocean Viking. La notícia es va conèixer en vigílies d'una reunió a París de ministres d'Interior i Exteriors per impulsar un acord temporal d'acollida de migrants desembarcats a ports europeus que segueix sense comptar amb un suport generalitzat als països de la UE.

«Des de fa un any, hem observat una degradació de la resposta de la Unió Europea a la tragèdia humana que s'està produint al Mediterrani, i principalment segueix sense haver-hi un mecanisme de desembarcament coordinat, durador i compartit com ho requereix el dret marítim», va explicar Frédéric Penard, director d'operacions de SOS Méditerranée. «L'absència perllongada d'una iniciativa per part dels Estats europeus per crear un mecanisme de salvament durable, compartit i previsible obliga la societat civil a tornar al mar per salvar vides, va afegir.