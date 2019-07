Les enquestes donen la victòria a Zelenski a les parlamentàries d'Ucraïna

El partit Servidor del Poble, del president ucraïnès Volodímir Zelenski, hauria obtingut una contundent victòria a les eleccions parlamentàries celebrades al país amb un 43,9% dels vots, segons un sondeig a peu d'urna publicat al tancament dels col·legis. La formació va oferir la possibilitat d'un govern en coalició al partit reformista Holos (Veu), a qui les enquestes donen una cinquena posició provisional amb un 6,3 per cent dels vots.

Entre ambdues es trobaria la prorussa Plataforma d'Oposició-Per la Vida, liderada per Iuri Boiko, en segon lloc amb un 11,5 per cent dels vots, seguida de Solidaritat Europea, el partit de l'expresident Petro Poroshenko (8,9 per cent), i en quart lloc la formació Batkivschina de l'exprimera ministra Iúlia Timoixenko (7,6 per cent).

D'altra banda, Zelenski va revelar que el nou primer ministre serà un independent expert en economia, no un polític, tot i que va rebutjar donar noms concrets. «Per ser honest, la gent que ara mateix està al Parlament i que es veuen a ells mateixos com a primer ministre no estarà contenta amb les meves paraules», va explicar després de dipositar el seu vot en un col·legi electoral de Kíev.

«Crec que el primer ministre ha de ser un economista professional. Ha de ser una persona completament independent que mai hagi estat primer ministre, president del Parlament o líder d'un partit polític», va explicar, tot destacant que es tracta d'una «postura inamovible».