JxCat votarà 'no' a la investidura de Sánchez

Els tres diputats presos de JxCat al Congrés, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, han estat els encarregats d'anunciar a les xarxes la posició del partit a la investidura de Pedro Sánchez amb una piulada esclaridora. "Molts han parlat de nosaltres però sense parlar amb nosaltres. Ara parlem nosaltres: escoltat el debat i amb els precedents que acompanyen el candidat, NO a la investidura de Pedro Sánchez", han publicat els presos. Poc després, el també diputat Jaume Alonso Cuevillas piulava en el mateix sentit assegurant que el vot en contra estava "decidit i sense fissures" entre els electes de JxCat. La formació, de fet, sempre havia dit que no es donaven les condicions per votar Pedro Sánchez com a president, però sembla que el debat els ha fet pensar que "no hi ha proposta per a Catalunya".





Molts han parlat de nosaltres però sense parlar amb nosaltres.



Ara parlem nosaltres: escoltat el debat i amb els precedents que acompanyen el candidat, NO a la investidura de Pedro Sánchez.



Presó de Lledoners, 22/07/19 pic.twitter.com/dG9Fhuz1l1 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 22, 2019