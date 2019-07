PSOE i Podem negocien a contrarellotge

Els equips negociadors de PSOE i Podem esgoten en un ambient de màxima discreció les últimes hores de negociació prèvies al ple del debat d'investidura de Pedro Sánchez, que comença avui al migdia. Fonts dels partits van coincidir a destacar el compromís dels negociadors per mantenir en secret els termes de les converses, que van posar a sobre de la taula els documents amb l'oferta programàtica «per a un Govern social, feminista, ecologista, europeista i progressista» aprovats per l'Executiva del PSOE i les bases de l'acord signat entre els dos partits sobre els pressupostos.

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo; la vice-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, i la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, són les components de l'equip negociador socialista, mentre que per part de Podem ha transcendit la participació del secretari d'Acció de Govern i Acció Institucional, Pablo Echenique. La mateixa Calvo va destacar que, abans de parlar d'un repartiment d'«àrees de participació», les parts han d'acordar sobre «lleis», «treball» i «substància».



El debat d'investidura

Dos mesos després de la constitució de les cambres parlamentàries, el debat d'investidura del candidat socialista començarà avui al migdia al Congrés i s'allargarà fins demà, quan es procedirà a la primera votació. Si no hi ha majoria absoluta, hi hauria una segona votació 48 hores després, dijous vinent.

En aquest sentit, la portaveu del Govern i ministra d'Educació en funcions, Isabel Celaá, va reconèixer que amb la renúncia de Pablo Iglesias a ser ministre d'un possible Executiu de coalició entre PSOE i Unides Podem s'ha obert «una possibilitat més certa de desbloquejar la investidura». En una entrevista a El Correo, Celaá sosté que hi ha alguns assumptes en què el PSOE s'identifica «molt» amb Unides Podem, però «hi ha qüestions d'Estat en què no ens identifiquem amb el model de país o amb la mirada de solucionar determinades qüestions d'Iglesias».

Així mateix, va aclarir que «de cap manera» pot el líder de Podem tenir la potestat de designar els membres del seu partit a l'Executiu, ja que «el president és l'últim responsable de l'acció del seu Govern».

Paral·lelament, el diputat del PSC al Congrés José Zaragoza va assenyalar que no es produirà una trucada d'última hora a representants de JxCat i d'ERC perquè s'abstinguin en el debat d'investidura. Zaragoza va recordar que la vice-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, ja s'ha reunit amb representants de JxCat i d'ERC i els ha comunicat les polítiques que es volen afrontar, de manera que no es preveu que hi hagi noves reunions ni trucades.

«Amb qui negociem nosaltres és amb Podem», va afirmar contundent Zaragoza, que va considerar que «el pacte d'investidurano està fet. Ara negociem el programa. Després de tres mesos de converses i cinc propostes, hem aconseguit que es comenci a parlar de programa i no de cadires». Zaragoza es va descartar a si mateix com a possible ministre en el nou Executiu presidit per Sánchez i va afegir que ara està «en el paper de portaveu».

Per part seva, el diputat i portaveu adjunt de Ciutadans (Cs) al Congrés Edmundo Bal va criticar les negociacions entre PSOE i Unides Podem per aconseguir un acord d'investidura, perquè «només es volen repartir les cadires» per «repartir-se» els ministeris i sense avançar als espanyols «ni una sola idea del seu programa» per a la legislatura.

«El PSOE segueix amb la telenovela de l'estiu, realitzant el seu teatret per a un acord d'investidura amb Unides Podem. Estem a 24 hores de la sessió d'investidura i encara els espanyols no coneixem ni una sola idea del programa d'aquest govern de cooperació o de coalició, o com vulguin anomenar-lo, que posaran en marxa», va destacar el diputat de la formació taronja.