Sánchez demana als grups «responsabilitat i generositat» perquè l'Estat tingui govern

El president del govern espanyol en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha obert aquest dilluns el discurs d'investidura demanant als grups "responsabilitat i generositat" perquè Espanya tingui govern i no caigui en el "bloqueig". Sánchez ha assegurat que avui Espanya és "una democràcia plena" i ha advertit de la "involució" que al seu entendre representen algunes de les formacions de la dreta, en referència a Vox. Ha assegurat que cal "avançar" per evitar per exemple" tot intent de banalització de la violència contra les dones" i ha demanat a PP i Cs que s'allunyin de les xarxes conservadores i la "corrent reaccionària" després d'haver institucionalitzat a alguns ajuntaments i comunitats "la fotografia de Colón". Segons Sánchez, PP i Cs s'han lligat a la ultradreta. "Em dirigeixo a vostès en nom de la força més votada a les generals i que té el doble d'escons que la segona força parlamentària perquè Espanya avanci i hi hagi justícia social", ha dit.

Sánchez ha aprofitat per proposar pactes d'Estat a les forces de l'oposició en un discurs on ha desgranat els eixos que vol que marquin l'acció del seu govern i on ha clamat contra l'independentisme, que al seu entendre implica anar "contra la història".



Reforma de l'article 99 de la Constitució

En aquest marc ha apuntat a la necessitat d'una reforma de la Constitució per evitar que es pugui produir un nou "bloqueig" i per garantir que es pot constituir el govern. Per això ha demanat que se l'investeixi i després els grups reformin l'article 99 de la Constitució "perquè mai més es torni a produir el bloqueig" de la investidura. "Estic proposant simplement que Espanya tingui govern, tingui oposició i no quedi bloquejada", ha dit, perquè les demandes de la societat volen "una resposta ja".



Un govern "feminista" i impulsor d'un nou pacte de Toledo

Sánchez ha assegurat que el seu serà un govern "progressista, europeista i feminista" que "estengui ponts" en sis "reptes" on "Espanya es juga el seu futur immediat". El primer, segons ha dit, és "l'ocupació digna i la sostenibilitat del sistema públic de pensions". Un "nou Pacte de Toledo", ha dit, per "salvaguardar el sistema públic de pensions".



Els que banalitzen la violència masclista "ens tindran al davant"

El segon repte, ha dit, és la "revolució tecnològica". El tercer la desigualtat entre homes i dones i la "lacra de la violència masclista". En aquest punt ha aixecat els primers aplaudiments del discurs, quan ha afirmat que els que volen banalitzar la desigualtat i la violència contra les dones "ens tindran al davant". Sánchez ha demanat la formació del govern també per lluitar contra la "desigualtat social", el cinquè repte.



El secessionisme és "anar contra la història"

El sisè és el conflicte territorial, que passa per "protegir Europa, els seus ideals" amb una "majori integració". Europa és el continent, ha dit, on s'han superat els "egoismes nacionals" i les "rivalitats i tensions internes". "Quin sentit té fomentar la desunió i al divisió dins d'Espanya i aixecar fronteres internes quan cal derivar fronteres externes", ha preguntat.

Segons el president espanyol, el defensar la secessió és "anar contra la història" quan el que cal és "fer una Espanya unida i diversa" en una "Europa unida i diversa". En aquest punt ha advertit que "la superació de les tensions territorials no vindrà només de la invocació de la llei i la Constitució i la seva aplicació necessària, sinó que derivarà d'un projecte col·lectiu de regeneració nacional de progrés i inspiració nacionalista".