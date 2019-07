Sánchez obvia Catalunya al seu discurs d'investidura

El líder del PSOE i candidat a la reelecció com a president espanyol, Pedro Sánchez, no ha citat Catalunya, el conflicte amb l'independentisme o la seva proposta per als catalans en cap moment de les dues hores de discurs d'investidura.

El ple del Congrés iniciava aquest dilluns al matí la sessió que podria fer president a Sánchez amb la intervenció del socialista. I tot i que des dels grups sobiranistes esperaven propostes i que des de la dreta vaticinaven que cediria a les demandes independentistes, el líder del PSOE ha passat molt de puntetes per la qüestió. De fet, s'ha limitat a assegurar que "Espanya no es divideix en disset comunitats autònomes i dues ciutats autònomes; s'uneix en la diversitat des de les comunitats i ciutats autònomes. "És l'Espanya en la que creiem. I estic segur que el nostre millor moment no ha passat, està per arribar", ha dit.

Aquest ha estat l'únic moment que Sánchez s'ha referit a l'estructura territorial de manera colateral en la part que ha desgranat les seves propostes. De la mateixa manera, a l'inici del discurs ha apostat per "una Espanya autonòmica en una Europa federal", tot apuntant que "ningú s'ha de sentir menys espanyol, menys català, menys asturià o menys madrileny per ser més europeu".

Arran d'aquest caràcter europeista, Sánchez ha apuntat també a l'inici de la intervenció que cal "protegir Europa" perquè acaba amb "les divisions". "Quin sentit té fomentar la desunió i al divisió dins d'Espanya quan necessitem més Unió Europea? Quin sentit té aixecar fronteres internes quan cal enderrocar fronteres externes. És anar contra la història", ha sentenciat, en aquest sentit tot afegint que "la superació de les tensions territorials" dins l'Estat espanyol arribarà amb "la invocació de la llei i la Constitució, i de la seva aplicació, sense dubte necessària". Tot i així, ha matisat que "no només amb això", i ha plantejat que la solució es derivi també "d'un projecte col·lectiu de regeneració nacional, de progrés i d'inspiració europeista".