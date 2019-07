Sánchez promet reformar el sistema de pensions en cinc anys

El secretari general del PSOE i candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès aquest dilluns una reforma del sistema de pensions per vincular-les a l'"IPC real" i reduir la bretxa de gènere, que sobretot afecta les rendes mínimes i no contributives. Ho ha dit durant el seu discurs d'investidura, en què ha plantejat "un horitzó de cinc anys" per modificar les pensions i incorporar-hi "altres fórmules de finançament que garanteixin la sostenibilitat del sistema". "Aquest acord polític i social dins del pacte de Toledo és més indispensable que mai", ha advertit a la resta de grups polítics.

Sánchez, que ha exposat les seves propostes en l'àmbit laboral i econòmic, ha proposat modificar el règim d'autònoms perquè "cotitzin d'acord amb els seus ingressos reals" i tinguin menys "traves administratives". Pel que fa a l'àmbit laboral, el candidat socialista ha apostat per actualitzar l'estatut del treballador, ja que l'actual data "dels anys 80 del segle passat", i adaptar-lo així a noves realitats com les que han generat les noves tecnologies. Per això, s'ha compromès a dur al Congrés "en el menor temps possible" una proposta basada en "el paradigma decent de la feina" que exigeixen organismes internacionals i que passa, entre altres mesures, perquè "la contractació indefinida sigui la forma ordinària habitual de contractació", ha dit.

També ha recuperat la idea de derogar "els aspectes més lesius" de la reforma laboral impulsada per l'anterior govern del PP i ha posat sobre la taula la creació d'un "estatut del becari" per protegir els estudiants i joves en pràctiques "que fan els seus primers passos al món laboral". Aquest estatut vol evitar que s'encadenin contractes i condicions de feina precàries, ha detallat.