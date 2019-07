L'exalcalde de Londres i exministre d'Exteriors Boris Johnson serà el nou primer ministre del Regne Unit després d'haver guanyat aquest dimarts les primàries del Partit Conservador. Partint com a clar favorit, Johnson ha obtingut més de 92.000 vots i ha derrotat al seu rival, l'actual ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, que ha aconseguit menys de 47.000 vots. Així, s'ha convertit en el nou líder dels tories en substitució de Theresa May. Johnson no succeirà oficialment a l'actual primera ministra britànica fins dimecres. Així, un dia després del relleu al partit, està previst que May presenti la seva renúncia a la Reina Elisabeth II i que, posteriorment, Johnson assumeixi el càrrec al capdavant de l'executiu un cop passi una audiència al Palau de Backingham.

Theresa May va anunciar a finals de maig la seva renuncia per no haver sigut capaç de forjar una majoria al parlament britànic a favor de l'acord del Brexit pactat amb Brussel·les. La segona primera ministra en la història del Regne Unit va arribar a Downing Street el juliol del 2016, just després del referèndum, i les negociacions pel divorci amb la Unió Europea ha centrat la seva acció de govern en els darrers tres anys.

Boris Johnson va ser un dels líders de la campanya a favor de marxar de la Unió Europea durant el referèndum i en els darrers mesos també ha defensat abandonar el bloc el 31 d'octubre encara que sigui sense un acord de sortida.

Diversos membres del govern de May, entre ells el ministre de finances Philip Hammond, van anunciar durant les primàries tories que sortirien de l'executiu si Johnson entrava com a primer ministre.