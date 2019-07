Casado i Rivera rebutgen la nova petició d'abstenció del candidat

Pablo Casado va afirmar que no es refia del president del Govern en funcions.

Un cop més, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va demanar al líder del PP, Pablo Casado, i al de Ciutadans, Albert Rivera, que els seus partits facin un «servei a Espanya» amb la seva abstenció. Fins i tot els va dir que «han de fer-ho» si volen ser coherents i evitar que el candidat socialista depengui dels partits independentistes. En tot cas, tots dos van insistir en el «no» a la seva investidura.

Casado va estendre la mà a Sánchez per a pactes d'Estat, però després li va dir que «no me'n refio» i va considerar el candidat «una prolongació» del projecte rupturista dels independentistes.

Rivera, per la seva banda, va retreure al candidat que «ignori» Catalunya i va insistir a pronosticar que serà ell -i no Casado- qui lideri l'oposició contra el «pla de Sánchez» i «la seva banda».

Sánchez va respondre a tots dos criticant que utilitzin les tensions territorials i que pactin amb la «ultradreta» de Vox, però va criticar més Rivera que Casado. Així, el cap de l'Executiu va ironitzar sobre la crisi interna de Ciutadans, que va qualificar com la «gran evasió», i va respondre a les acusacions de Rivera d'estar fent «teatre» amb Podem. «Teatre és pactar amb la ultradreta i que sembli un accident», va replicar.



La resposta a Vox

Paral·lelament, el president del Govern en funcions va utilitzar la seva resposta al líder de Vox, Santiago Abascal, per criticar Casado i Rivera pels acords que han assolit amb aquesta formació a comunitats i ajuntaments. Segons el seu parer, s'està veient un «retrocés» en els plantejaments d'aquests dos partits pels seus pactes amb la ultradreta.

El líder de Vox va agrair a Sánchez que no li demanés l'abstenció, atès que no li donaria en no «tenir credibilitat». Segons el seu parer, el candidat socialista «no té escrúpols, sinó ambició de poder» i «li és igual una cosa que una altra».