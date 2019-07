Confirmen que Julen va quedar sota un tap format per terra que va arrossegar

La Guàrdia Civil ha confirmat que Julen, el nen de dos anys que va morir després de caure a un pou a Totalán (Màlaga) el 13 de gener, va quedar atrapat sota la terra que va arrossegar en la seva caiguda d'uns 70 metres, una alçada equivalent a un edifici d'entre 20 a 23 pisos. Segons les conclusions de l'informe dels especialistes del Departament de Medi Ambient del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, es descarten cossos extranys en el conjunt de terra que cobria Julen, que va ser rescatat el 26 de gener.

La Fiscalia malaguenya havia sol·licitat una anàlisi de les mostres de terra per descartar l'existència de pedres que haurien pogut causar la seva mort, així com que hagués estat enterrat intencionadament. Segons els investigadors, el nen, en la caiguda lliure hauria arrossegat materials de les parets irregulars del pou, ja que no estava encamisat amb cap tub i també hi va haver petits despreniments en intentar ajudar el pare i a les primeres hores del rescat.

Els investigadors han analitzat un total de 23 mostres preses a la zona que envoltava el sondeig, de la part superior, lateral o inferior del punt en què va quedar atrapat Julen, de restes trobades a la mà i de l'esòfag del menor. També han estat analitzades restes de la cisterna utilitzada per dipositar la sorra que es va aspirar en el sondeig per desfer el tap de terra sota el que va quedar el petit. Només una mostra, l'extreta de la cisterna del camió, difereix de la resta, però la Guàrdia Civil ho atribueix a materials dipositats anteriorment.