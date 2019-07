Darth Vader, malvat de «Star Wars», rep més suport que Boris Johnson

Una nova protesta va protagonitzar, ahir dilluns, l'última jornada de votacions al Partit Conservador del Regne Unit, quan un grup de manifestants contra el probable nou primer ministre es van congregar davant de l'oficina de Boris Johnson a Londres per «demanar» el vot a favor del malvat per antonomàsia de la pel·lícula Star Wars, Darth Vader. Vestits amb disfresses de stormtroopers, uns dels personatges de l'univers del film, els manifestants van estendre pancartes satíriques sobre qui hauria de ser el pròxim inquilí del número 10 de Downing Street. Johnson podria ser avui el successor de Theresa May.