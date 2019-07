Un home assassina la seva dona a ganivetades i s'intenta suïcidar a Calp

Una dona belga de 57 anys va ser assassinada amb una arma blanca de matinada en un habitatge de Calp (Alacant) presumptament per la seva parella, un home de 61 i de la mateixa nacionalitat, que va intentar suïcidar-se, segons els primers indicis, i va ser operat en un centre hospitalari.

Aquesta ciutadana belga és la víctima mortal número 1.009 de la violència masclista des que es van començar a comptabilitzar els assassinats el 2003 i eleva a 34 el nombre d'assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any, segons la Delegació del Govern per a la violència de Gènere.

A la Guàrdia Civil, encarregada de la investigació d'aquest assassinat, no li consta que hi hagués denúncia prèvia a la parella per violència de gènere a Espanya.

L'assassinat de la dona va tenir lloc de matinada, poc abans de dos quarts de dues, en un habitatge de la urbanització Vallesa, a Calp, on la filla de la víctima va trobar la seva mare amb una ferida per arma blanca al tòrax i l'home amb diverses punyalades al cos, pel que sembla quatre, i després va avisar la Guàrdia Civil. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari on va ser intervingut a última hora del matí, a l'espera de passar a planta.

La parella mantenia una relació des de fa quatre anys i portava dos anys i mig vivint a l'esmentada urbanització de Calp. El suposat autor del crim havia discutit amb la víctima en un local d'oci durant la celebració, diumenge, del dia nacional de Bèlgica.