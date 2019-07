Indonèsia tancarà el 2020 l'illa de Komodo als turistes pel robatori de dracs

Les autoritats d'Indonèsia han decidit tancar l'illa de Komodo als turistes després que les autoritats detinguessin a 9 homes que van robar 41 dracs per després vendre'ls per 30.000 euros, ha informat el The Washington Post.

El robatori d'aquests animals "involucra al crim organitzat" però també a "la corrupció dels funcionaris" ha declarat l'expert en tràfic d'espècies salvatges de WWF, Crawford Allan, a l'esmentat diari.

"Volem tancar-la per conservar-la. Tornarem a dissenyar l'illa de Komodo perquè es converteixi en una zona de conservació de categoria mundial", va indicar a Efe el cap de la secretaria regional de la província de Nusa Tenggara Oriental, Marius ArduJelamu.

Ardu va indicar que la mesura entrarà en vigor el mes vinent de gener i durarà un any encara que pot ser estesa fins a dos anys si cal, i ha afegit que els turistes podran seguir observant els rèptils en les properes illes de Rinca i Padar, que formen part del parc nacional de Komodo.

Illa de Padar

La iniciativa busca recuperar les poblacions de cérvols i búfals, dels quals s'alimenten els dracs i que han disminuït a causa de la caça furtiva, així com prevenir el turisme massiu que embruta l'illa i afecta els llangardaixos. "(Els turistes) provoquen l'agressivitat dels dragons de Komodo i hi ha hagut molts casos en què van ser mossegats pels dracs", va apuntar Ardu com una de les conseqüències del turisme descontrolat.

El Govern provincial destinarà més de 6 milions d'euros a restaurar la flora i la fauna autòctona de l'illa i a construir infraestructures que ajudin a protegir el seu ecosistema terrestre i marí.

Alguns dels residents de l'illa de Komodo s'oposen a la decisió de Govern provincial, que preveu reallotjar fora de l'illa a part de la seva població, ja que consideren que els privarà del seu suport.

El parc nacional de Komodo és una zona declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco on habiten més de 5.000 d'aquests llangardaixos, els més grans del món amb fins a tres metres de longitud i classificats com a vulnerables per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.