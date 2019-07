El PNB s'abstindrà a la investidura i retreu a Sánchez que «posi poc de la seva part» per aconseguir una majoria

El PNB no donarà el seu suport a Pedro Sánchez en la votació d'aquest dimarts per ser investit president d'Espanya. El portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, ha intervingut al debat lamentant que, tot i "el sentit de la responsabilitat institucional" i la "disposició" del PNB al diàleg i a l'acord amb el PSOE, Sánchez no hagi fet "pràcticament res" per aconseguir el seu vot a favor. "No s'han esforçat molt per aconseguir-ho. Han donat per fet que el nostre vot seria positiu.

Des de la seva suposada seguretat, han pensat que per a què mullar-se si tindrien el 'sí' del PNB per responsabilitat institucional", ha explicat Esteban, tot avisant que per a arribar al vot favorable els socialistes "han de posar més de la seva part". "Ni tan sols ens han trucat en aquestes dues setmanes. No van més enllà de generalitzacions. Qui ha de buscar les aliances és vostè, no pot ser això un contracte d'adhesió", ha sentenciat.

I és que el portaveu del PNB ha lamentat que sigui justament el seu partit al que se li ha pressuposat el suport a Sánchez tot i que "alguns –Cs- diguin que són una banda". "Quina ironia! Tant patriota a la cambra i a qui se li pressuposa la responsabilitat és a la banda", ha comentat.

D'altra banda, Esteban ha avisat que Sánchez hauria de pretendre que "la seva investidura no valgui només per sortir elegit president, sinó per a articular una majoria per als reptes que venen i que busqui la distensió del clima polític". "Ofereixo mà estesa per fer-ho, però el vot d'avui serà una abstenció", ha conclòs.

Per la seva part, Sánchez ha assegurat "entendre" que el PNB s'abstingui, i ha agraït que "si més no, no votin en contra" de la investidura. El que no ha compartit és que el motiu al que hagi apuntat el basc passi per l'escàs interès del socialista per parlar amb els seus possibles socis. "A Unides Podem els he fet propostes de cooperació. Al final he entrat en un govern de coalició. Em podrà reconèixer que ho he intentat, que ho estic intentant, que vull compartir consell de ministres amb una força que està a la meva esquerra i que no em garanteix una majoria. Podrà criticar-me el nul èxit de les negociacions però no que no ho hagi intentat", ha comentat.