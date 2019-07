Sánchez evita referir-se a Catalunya i ERC avisa: «Estem més lluny de l'acord»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va evitar fer referències concretes a Catalunya al seu discurs d'investidura i es va limitar a comentar que per superar les tensions territorials no només es requereix aplicar la Constitució, sinó que serà necessari «un projecte col·lectiu de regeneració nacional». Sí que va apel·lar a reforçar una Espanya «unida i diversa» perquè no té sentit «aixecar fronteres internes. Això és anar contra la història». En tot cas, el discurs de Sánchez no va convèncer la bancada independentista, que va trobar a faltar solucions per a Catalunya.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va assegurar que el seu grup parlamentari està «ara més lluny de l'acord que fa 24 hores» després d'escoltar Sánchez i va reiterar que espera que «s'arribi» a un acord de govern entre el PSOE i Unides Podem. «Qualifiquem d'irresponsable i negligent el discurs», va opinar Rufián, que va criticar que Sánchez es referís «només» un moment al «principal conflicte que té sobre la taula, que és el de Catalunya».

Rufián va criticar que, durant la seva intervenció inicial davant el ple, Sánchez parlés com si fos un candidat «amb majoria absoluta», més quan ara s'està «més lluny de l'acord que fa més de 24 hores». El portaveu d'ERC va afegir que veia «positiu» l'ambient de preacord que es va instal·lar el cap de setmana per a la consecució d'un pacte entre el PSOE i Unides Podem, però va lamentar que amb el seu discurs Sánchez s'estigui «allunyant» d'una música que «sonava bé».

Per part seva, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va recórrer a la ironia per referir-se a la intervenció del candidat del PSOE a seguir a La Moncloa. «Es veu que Catalunya no és Espanya, igual resulta que ja som independents i no ens hem assabentat, perquè després de dues hores de discurs no s'ha esmentat Catalunya», va assenyalar Borràs.

Hores després, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, els tres diputats de JxCat suspesos en presó preventiva, es van pronunciar a favor de votar «no» a la investidura de Sánchez després d'escoltar el seu discurs, de manera que els diputats postconvergents votaran en contra del líder del PSOE. Es tracta d'un canvi de posició significatiu, ja que els tres diputats presos eren les veus més partidàries dins JxCat de facilitar la investidura de Sánchez amb una abstenció, sempre que hi hagués un acord entre el PSOE i Unides Podem.

Des de Twitter, i després de la primera sessió del debat d'investidura, Rull va anunciar aquest gir: «Molts han parlat de nosaltres però sense parlar amb nosaltres. Ara parlem nosaltres: escoltat el debat i amb els precedents que acompanyen el candidat, diem no a la investidura de Sánchez».