Suspenen la presó per al condemnat per matar l'home que atracava una dona

El Jutjat Penal número 9 de Màlaga ha acordat atorgar el benefici de la suspensió de l'execució de la pena al jove que va ser condemnat a dos anys de presó i 180.000 euros d'indemnització per un delicte d'homicidi per imprudència greu després de la mort de l'atracador d'una dona a qui es va enfrontar al carrer. El jutge considera procedent atorgar aquest benefici per un termini de quatre anys, que s'ha d'entendre com a «adequat, tant perquè la pena a suspendre es troba just al límit màxim que ho possibilitaria, per sobre del qual ja no procediria la suspensió per l'específica via per la qual va ser concedida, com per la necessitat que pot facilitar-se i es garanteixi el pagament de la responsabilitat civil». El benefici de la suspensió es concedeix amb la condició que no torni a delinquir, que comuniqui qualsevol canvi de domicili i que procedeixi a satisfer la responsabilitat civil.