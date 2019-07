Teheran anuncia la detenció de 17 iranians que espiaven per a la CIA

La Intel·ligència iraniana va anunciar que ha detingut 17 iranians que treballaven com a espies per l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) dels Estats Units i que alguns d'ells han estat ja condemnats a mort. Aquests arrestats formaven part d'una xarxa d'espionatge cibernètic dels EUA que va ser desmantellada per l'Iran fa un temps, segons van revelar el mes passat les autoritats iranianes.

El cap de l'antiespionaje del Ministeri d'Intel·ligència de l'Iran, el nom del qual no és públic, va assegurar que aquells que «havien col·laborat conscientment i deliberada amb la CIA» van ser lliurats al Poder Judicial i condemnats a mort o a «llargues» penes de presó. L'agent va explicar que els sentenciats a la pena capital, dels quals no va oferir una xifra exacta, van ser trobats culpables de «corrupció», un càrrec que la jurisprudència islàmica castiga generalment amb la forca.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que l'anunci fet hores abans per l'Iran sobre la detenció de 17 espies de la CIA és «totalment fals», atribuint aquestes declaracions a la suposada desesperació de Teheran per l'impacte de les sancions econòmiques dictades per Washington. «La informació de l'Iran detenint espies de la CIA és totalment falsa. Zero veritat. Només més mentides i propaganda, com el dron abatut», va escriure a Twitter.

El president dels EUA va afirmar que cada vegada veu «més difícil» arribar a un acord amb l'Iran que permeti rebaixar l'escalada de tensió entre els dos països, ja que, segons va explicar, Teheran «li ha faltat al respecte» a Washington. «Li ha faltat al respecte als Estats Units. No ho hauria d'haver fet, francament se'm fa més difícil arribar a un acord amb l'Iran, encara que tot és possible», va afirmar el mandatari.

D'altra banda, el Regne Unit va proposar formar «una missió marítima europea» per protegir els vaixells de càrrega que passin per l'estret d'Ormuz, després que un petrolier britànic fos capturat divendres pel Govern iranià. En una compareixença a la Cambra dels Comuns, el ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, va explicar que ja ha mantingut converses amb els seus homòlegs de diversos països de la Unió Europea, entre ells Espanya, per constituir una unitat centrada en assegurar «una navegació lliure i segura».

«Si l'Iran continua per aquest camí perillós, haurà d'acceptar el preu d'una major presència occidental a les aigües del seu litoral», va assenyalar.