Boris Johnson ja és primer ministre del Regne Unit

El conservador Boris Johnson, artífex de la campanya del Brexit, és des d'aquest dimecres primer ministre del Regne Unit, en substitució de la dimissionària Theresa May.

Com marca la tradició, Johnson va ser investit per la reina Isabel II d'Anglaterra en una breu audiència al palau de Buckingham, a Londres, on prèviament es va desplaçar May per comunicar la seva sortida.

Després de ser investit per la reina, que només té un paper simbòlic en una monarquia parlamentària, Johnson es va dirigir a la seva nova residència oficial, al número 10 de Downing Street, per pronunciar un discurs inaugural i començar a designar el seu gabinet de ministres.

Boris Johson, davan el 10 de Downing Street, la residència oficial del premier britànic | Reuters

En la seva visita a la reina, Theresa May va recomanar a la sobirana que designés per formar el nou Executiu al seu col·lega, que va guanyar unes eleccions internes del Partit Conservador per dirigir la formació governant i, en conseqüència, el país.

Johnson es converteix en el catorzè primer ministre que governa el Regne Unit durant el regnat d'Isabel II, de 93 anys, que va començar el seu regnat el 1952, quan era cap de l'Executiu el també conservador Winston Churchill.

May va presentar la seva dimissió el passat 7 de juny pel seu fracàs en la gestió del Brexit, ja que el Parlament va rebutjar fins a tres vegades l'acord que va negociar amb la UE.

Johnson, de 55 anys, ha centrat la seva campanya entre els conservadors en la promesa que el Regne Unit deixarà el bloc sigui com sigui en la data prevista del 31 d'octubre.