Detenen tres col·laboradors de l'Estat Islàmic a Guipúscoa

La Policia Nacional va detenir tres presumptes col·laboradors de l'Estat Islàmic a Guipúscoa per propagar l'ideari gihadista a través de les xarxes socials i la Guàrdia Civil una dona a Lugo, que ja va ser arrestada el 2018, per convertir-se a l'Islam i assumir els postulats més violents dels grups gihadistes. Els tres arrestats a Guipúscoa per la Brigada Provincial d'Informació de Sant Sebastià, sota la coordinació de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, són marroquins de 27 anys i es va procedir a l'escorcoll dels seus domicilis a les localitats guipuscoanes d'Urretxu, Ibarra i Urnieta per la seva presumpta participació en els delictes d'adoctrinament i enaltiment del terrorisme. Els detinguts formaven un grup homogeni i cohesionat i s'havien introduït als cercles salafistes de la província de Guipúscoa, augmentant la seva activitat amb el pas del temps.