ERC i JxCAT voten «no» després que Sánchez els demani renunciar a la «unilateralitat»

ERC i JxCAT van votar en contra de la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, després que el líder del PSOE els demanés que renunciïn a la «unilateralitat» i al «ho tornarem a fer» expressat pel president de la Generalitat, Quim Torra, per buscar «un camí alternatiu a la confrontació» a través del diàleg amb la resta de formacions catalanes. En la seva rèplica a la intervenció del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, Sánchez va assegurar que el PSOE i el seu executiu volen un «diàleg dins de la Constitució i l'Estatut», però va advertir també que si l'independentisme retorna a la senda del procés unilateral «he de dir que el Govern d'Espanya defensarà l'ordre constitucional, la sobirania nacional i la integritat d'Espanya».

Sánchez pensa «que el problema a Catalunya és un problema de convivència, no d'independència», fet pel qual considera que cal que hi hagi «un diàleg» entre les pròpies forces catalanes. «M'agradaria que el seu grup parlés al Parlament amb els representants del PSC, amb el PP, amb Cs, i que sobretot retiressin l'exigència que no abandonen i que és un problema molt seriós a l'hora d'un procés de diàleg: la unilateralitat i la frase desafortunada que ho tornarien a fer», va afegir.

«A nosaltres ens podran trobar si dins de la Constitució i de l'Estatut es poden trobar vies de solució, però la premissa és acabar amb la via unilateral, amb les manifestacions que ho tornarien a fer i seure a la taula i ser conscients que el problema és de convivència i no d'independència», va sentenciar Sánchez. Segons el president del Govern, si l'independentisme renuncia a aquesta unilateralitat «podrem trobar sense dubte un camí alternatiu a la confrontació».

Per part seva, Rufián va anunciar al PSOE i a Unides Podem que tenen 48 hores per «fer política» i els va assegurar que si acaben arribant un acord, el seu partit no bloquejarà la investidura del candidat socialista. «Per nosaltres no serà», va destacar, i va fer una crida a les dues formacions a asseure's per arribar a un pacte de govern.

En tot cas, el portaveu d'ERC al Congrés va retreure a Sánchez que dilluns dediqués «zero» paraules al «conflicte de Catalunya» i que demanés l'abstenció del PP i Ciutadans. «Va ser un irresponsable i un imprudent. O és un irresponsable o vol anar a eleccions, i no sé què és pitjor», va dir. «Senyor Sánchez, no ho sé. Primera notícia: no té majoria absoluta, no va guanyar el passat 28 d'abril per majoria absoluta. Què fa demanant l'abstenció a Cs i al PP, al senyor Casado i a Rivera?», es va preguntar Rufián, que va recordar al candidat del PSOE que ell va renunciar al seu escó quan per «bons principis» es va negar a investir president del Govern amb la seva abstenció Mariano Rajoy.

La diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs va confiar que el secretari general del PSOE «torni amb una proposta diferent» a la de dilluns i ahir al debat d'investidura. Borràs va demanar a Sánchez «que continuï fent els deures» per a demà. JxCat va votar «no» i la diputada va explicar que aquests vots «volien ser set», però que s'havien quedat amb quatre perquè tres dels seus diputats estan suspesos.

Paral·lelament, el president de la Generalitat va replicar a través de Twitter a la intervenció del president del Govern en funcions al debat d'investidura: «Per al·lusions: ho tornarem a fer». A la roda de premsa posterior a la reunió del Govern català, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va negar que les paraules utilitzades per Torra representin un desafiament i anunciïn un nou 1-O. «El president es refereixal fet que seguirem demanant diàleg, sense exclusions, sense condicions, que es pugui parlar de tot, també del dret a decidir», va assegurar la portaveu. "Quan ens puguem asseure a dialogar ja es veurà que no es tracta de cap desafiament", ha remarcat.

La consellera de Presidència ha assegurat que el que està plantejant Torra és que cal "tornar a posar la política sobre la taula" per desviar-la de la "judicialització" i "tornar a denunciar el que passa" a Catalunya amb la "falta de drets polítics i de drets humans".