Escullen Boris Johnson líder del Partit Conservador i proper primer ministre del Regne Unit

L'exministre d'Exteriors va obtenir 92.153 vots, davant dels 46.656 del seu contrincant, l'actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, en una campanya que va comptar amb una participació electoral del 87,4% -160.000 militants tenien dret a vot. Després de ser declarat guanyador, en un esdeveniment celebrat al centre de conferències Queen Elizabeth II de Londres, davant del Parlament de Westminster, el nou líder va prometre materialitzar el Brexit el 31 d'octubre, unir el Regne Unit i impedir l'arribada al poder del líder de l'oposició laborista, Jeremy Corbyn. Va insistir que «donarà energia» al país i que li contagiarà d'esperit positiu i d'un sentiment que les coses es poden «fer».

En la seva breu intervenció, Johnson va agrair la tasca de May i als membres de la seva formació l'«extraordinari honor i privilegi» que li han conferit en elegir-lo com el seu líder. Des de la residència oficial de Downing Street, May va felicitar Johnson i li va prometre el seu «total» suport, mentre que Corbyn va recriminar-li haver rebut el suport d'uns pocs afiliats conservadors «no representatius» del país.

D'altra banda, els ministres de Justícia, David Gauke, i de Desenvolupament Internacional i exaspirant a succeir May, Rory Stewart, va anunciar la seva dimissió després de conèixer-se la victòria de Johnson. Gauke va escriure a Twitter que havia estat «un honor» estar a l'Executiu a les ordres de May i va afegir que espera seguir servint la gent de la seva circumscripció, South West Hertfordshire, des de la bancada conservadora de la Cambra dels Comuns.

Stewart va quedar eliminat en la contesa per arribar al 10 de Downing Street el 19 de juny, després de sumar només 27 vots en la tercera ronda de votacions per encapçalar el Partit Conservador. L'exministre va ser l'únic candidat que va assegurar que un Brexit sense acord seria «catastròfic» per al país i va defensar que la UE no faria concessions.