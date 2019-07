La Fiscalia no veu incitació a l'odi en la crema d'un ninot de Puigdemont a Coripe

La Fiscalia ha arxivat la denúncia de la Generalitat per la crema i tiroteig d'un ninot que representava l'expresident Carles Puigdemont en una festa a la localitat sevillana de Coripe, el passat 21 d'abril, en concloure que no va incitar a l'odi ni va suposar una discriminació per motius ideològics.

En un escrit, al qual ha tingut accés Efe, el fiscal de delictes d'Odi de Sevilla ressalta que la crema i tiroteig del ninot de Puigdemont en la festa de la Crema de Judes de Coripe no suposa "una discriminació o rebuig a una ideologia política ni empara, de cap manera, actes d'incitació a la violència", ja que "en cap moment es va fer referència ni a la ideologia ni al lloc de residència del personatge".

A més, al·lega que és tradició en la festa de la Crema de Judes que s'esculli un personatge que representi "el mal" de l'any i que en aquesta ocasió es va optar no per un càrrec de la Generalitat sinó "per un ciutadà que es troba en l'actualitat fugit de la Justícia espanyola i al qual se li atribueixen gravíssims delictes".

La Generalitat va denunciar per un delicte d'incitació a l'odi a l'alcalde de Coripe davant la Fiscalia per la crema i tiroteig el passat 21 d'abril del ninot que representava Puigdemont, amb una bandera independentista penjada al coll, en el marc de la festa de la Crema del Judes.

Segons la Fiscalia, pretendre estendre la representació de la Crema de Judes en relació amb un personatge concret "amb un atac a una ideologia política" resulta "un artifici" que no troba lloc en la jurisprudència sobre el discurs de l'odi.

A més, adverteix que els fets denunciats no afecten cap membre del govern català, per la qual cosa, d'entrada, no caldria admetre la personació de la Generalitat en la denúncia davant el Ministeri Públic per aquests fets.

"No es tracta, malgrat que així s'afermi a l'acord del govern de la Generalitat, d'un atac al MH President Carles Puigdemont, sinó d'un ciutadà que es troba fugit de la Justícia contra el qual se segueix un procediment penal per delictes molt greus", sosté.

No obstant això, en tractar-se d'un delicte de caràcter públic, i havent tingut coneixement dels fets, la Fiscalia va procedir a analitzar el cas, i finalment va concloure que no concorre cap dels elements que integren el delicte d'incitació a l'odi.

El fiscal ressalta en aquest sentit que la festa de La Crema de Judes, que es duu a terme el Diumenge de Resurrecció, va ser declarada Festa d'Interès Turístic Nacional el 2001 i que ha quedat "prou acreditat" que existeixen caràcters d'antiguitat en la seva celebració, així com l'"originalitat i diversitat" propis d'una tradició popular d'interès turístic.

En concret, el ministeri públic exposa que es tracta d'una tradició que consisteix a tirotejar un ninot fet de drap i palla en què s'amaga una mica de gasolina fins que aquest comença a cremar.

"El ninot -indica la Fiscalia- representa un personatge conegut que durant l'any hagi destacat per haver realitzat alguna mala acció".

Segons detalla la Fiscalia, són els pares dels alumnes de segon d'ESO del col·legi públic de la localitat els que en una votació "secreta i no reglada" elegeixen i elaboren el ninot d'un personatge que representi "el mal", en contraposició al Crist Ressuscitat que minuts abans ha recorregut el poble en processó.

En el cas de la festa de la Crema de Judes d'aquest any, els pares dels alumnes van elegir com a personatge destacat per representar el mal "no a un càrrec de la comunitat autònoma de Catalunya sinó a un ciutadà que es troba en l'actualitat fugat de la Justícia espanyola i al qual se li atribueixen gravíssims delictes pendents d'imputació", exposa l'escrit.

La Fiscalia reconeix que alguns dels insults contra Puigdemont que es recullen en la denúncia podrien integrar un delicte d'injúries, però matisa que en aquest cas hauria de ser el propi expresident qui interposés una querella i a més avisa que els autors d'aquestes exclamacions no han estat identificats.

Una vegada arxivat el cas, la Fiscalia obre la via perquè la Generalitat remeti la denúncia al jutjat de primera instància de Morón de la Frontera, decisió que els serveis jurídics de l'administració catalana encara estan avaluant.