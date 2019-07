Podem troba insuficient l'oferta del PSOE per formar govern

Unides Podem considera insuficient l'última oferta posada damunt la taula pel PSOE per formar govern a l'Estat espanyol tot i que ambdues formacions continuen negociant. Així ho han explicat fonts de la formació lila a l'ACN després que des d'aquest matí estiguin reunits la vicepresidenta del govern en funcions i diputada del PSOE, Carmen Calvo, amb el dirigent de Podem i també diputat Pablo Echenique. Ambdós lideren les negociacions per intentar tancar un acord in extremis abans de demà dijous, quan se celebra la votació final del debat d'investidura del socialista Pedro Sánchez com a aspirant a president del govern espanyol.

Els de Pablo Iglesias esperen que els socialistes facin un pas "sincer" després que ahir dimarts s'abstinguessin a la primera votació. Unides Podem va canviar el sentit del seu vot –primer havien acordat votar en contra de Sánchez– com a gest de cara a les negociacions amb el PSOE, però també van advertir que no es conformarien amb càrrecs secundaris ni amb ser "un mer decorat" del govern de Sánchez. Els socialistes reconeixen que cal formar un executiu de coalició per desencallar la situació, però els oferiments que han fet no convencen Unides Podem.

Després de la votació d'ahir, corren a la vegada el rellotge de la segona votació, que serà demà dijous a la tarda, i el d'unes noves eleccions, que podrien tenir lloc al novembre si no s'investeix un president del govern espanyol abans.