El PSOE ajorna 24 hores l'executiva prevista per aquest dimecres

El PSOE ha ajornat 24 hores la convocatòria de la seva executiva, prevista per aquest dimecres a les 10.30, segons fonts del partit. Ho fan per deixar més marge a les negociacions de la investidura amb Podem i fer possible d'aquesta manera que l'executiva ratifiqui dijous –si existeix- l'acord que s'assoleixi amb la formació de Pablo Iglesias. Els socialistes analitzaran d'aquesta manera l'estat de les negociacions just abans de la segona sessió del ple d'investidura que començarà a les 13.30h de dijous i que portarà a una votació a partir de les 14.30h on Sánchez haurà d'obtenir més "sí" que "no".