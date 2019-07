Unides Podem va reclamar al PSOE sense èxit una vicepresidència i cinc ministeris

El PSOE ha donat a conèixer aquest dimecres al vespre les exigències que Unides Podem ha posat sobre la taula en les negociacions que estan duent a terme ambdues formacions per formar govern a l'Estat. Segons el document, la formació liderada per Pablo Iglesias ha reclamat tenir competències pròpies dels ministeris d'Hisenda, Treball, Igualtat, Ciència i Transició Ecològica. Concretament, la proposta d'Unides Podem passa per controlar una vicepresidència de Drets Socials i Mediambientals així com cinc ministeris: Drets Socials, Igualtat i Economia de les Cures; Treball, Seguretat Social i Lluita contra la Precarietat; Transició Energètica, Medi Ambient i Drets dels Animals; Justícia Fiscal i Lluita contra el Frau, i Ciència, Innovació, Universitats i Economia Digital. Podem ha admès la veracitat del document, però assegura que era una "proposta inicial per poder debatre"

Aquests ministeris, segons la petició d'Unides Podem, quedarien sota la coordinació de la vicepresidència de Drets Socials i Mediambientals i tindrien competència en matèries com polítiques d'ocupació, autònoms i pensions, energia, mobilitat, medi ambient, drets dels animals, tributs, inspecció fiscal, apostes, universitats, ciència, joventut, famílies, dependència, gent gran, discapacitats i pensions.

La publicació d'aquest document arriba després que aquest mateix dimecres al migdia el PSOE aturés la negociació amb el grup lila en espera d'una resposta a la seva última proposta, que per ara no ha transcendit. Durant el matí, mentre es reunien la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, en representació dels socialistes, i el diputat al Congrés i dirigent de Podem Pablo Echenique, els d'Iglesias han considerat que l'oferta era insuficient. Ja a la tarda, Podem ha fet saber que el secretari general del PSOE i aspirant a president, Pedro Sánchez, ha trucat Iglesias per transmetre-li les seves línies vermelles.

Ambdues formacions tenen fins demà dijous a la tarda per arribar a un acord, ja que a partir de les 13.30 hores es reprendrà el debat d'investidura al Congrés i se celebrarà la darrera de les votacions. Tot i que Sánchez en té prou amb majoria simple per resultar investit, necessita entre altres els vots d'Unides Podem per superar la negativa garantida del PP, Cs i Vox.