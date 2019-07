Contraoferta d'Iglesias d'última hora durant el debat: les polítiques actives d'ocupació

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha aprofitat aquest dijous el seu torn de paraula previ a la votació d'investidura per fer una contraproposta d'última hora al líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Renunciem al Ministeri de Treball si vostès accedeixen a cedir les competències en polítiques actives d'ocupació", ha dit Iglesias, perquè "encara estem a temps de salvar la investidura". La seva petició ha topat immediatament amb el gest de Sánchez, que ha fet 'no' amb el cap des del seu escó. En tot cas, Iglesias ha insistit que en el cas que Sánchez renunciï a aquesta última oportunitat de salvar la seva investidura, "no porti els espanyols a eleccions" i aprofiti la segona oportunitat d'investidura al mes de setembre per negociar amb Podem "des del respecte".