Cs veta la proposta de Vox per al Govern de la Comunitat de Madrid

Ciutadans va rebutjar el document remès per Vox per intentar desbloquejar la formació de Govern a la Comunitat de Madrid, en considerar que és «un retrocés» i està lluny de l'acord d'investidura aconseguit a Múrcia entre aquestes dues formacions i el PP. Després d'analitzar el text de Vox rebut ahir, fonts de Ciutadans van assenyalar que «no és assumible» per no ser «compatible» amb les 155 mesures incloses al pacte de govern ja signat amb el PP.

Des de Ciutadans discrepen de la versió donada pel partit de Santiago Abascal, segons la qual la seva proposta és «molt semblant» a la pactada a Múrcia entre PP, Ciutadans i Vox per investir com a president el candidat popular, Fernando López Miras.

Paral·lelament, la candidata del PP a presidir la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va proposar per la seva banda un altre text a Ciutadans i Vox que considera «perfectament assumible pels tres partits» i sobre el qual la formació taronja va rebutjar fer comentaris, al·legant que encara no havia pogut estudiar-lo. Fonts del partit d'extrema dreta van explicar que estarien disposats a acceptar aquesta última proposta d'Ayuso per desbloquejar la formació de Govern a la Comunitat de Madrid.

En un altre ordre de coses, la diputada Sara Giménez i l'eurodiputat de Ciutadans José Ramón Bauzá s'han afiliat al partit. Giménez, advocada i activista del col·lectiu gitano, va ser triada diputada als comicis del passat 28 d'abril, mentre que Bauzá va aconseguir el mateix al Parlament Europeu després de concórrer a la llista de Ciutadans a Brussel·les.

Aquest moviment arriba després de les baixes que s'han produït en el si de Ciutadans després de la crisi viscuda pel seu gir a la dreta i la negativa a investir Pedro Sánchez. Toni Roldán, Javier Nart, Xavier Pericay i el fundador del partit Francesc de Carreras han decidit donar-se de baixa en els darrers mesos.