Detenen el líder opositor rus Navalny per organitzar actes no autoritzats

El blocaire i dirigent opositor rus Alexei Navalny va ser detingut quan sortia del seu domicili a Moscou, acusat d'organització reiterada d'actes no autoritzats. «És cert el que diuen que l'esport de vegades és perjudicial», va dir Navalny en un vídeo gravat a la comissaria de policia publicat en el seu compte de la xarxa social Instagram, en el qual explicava que va ser detingut quan sortia a córrer i a comprar flors per la seva dona, que ahir celebrava el seu aniversari. L'opositor, famós per les seves denúncies de corrupció a les altes esferes, va assenyalar que quan sortia de casa hi havia al costat del portal un microbús amb agents antiavalots, que el van detenir. «I ara estic en pantalons curts, com un ximple, a la comissaria de policia. Així ha estat. Iúlia, perdona'm», va concloure Navalny, dirigint-se a la seva dona. El dirigent opositor ha estat arrestat i condemnat nombroses vegades.